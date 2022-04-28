صعود قطاعات البورصة المصرية خلال آخر جلسة فى رمضان باستثناء "الأغذية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، وتصدر القطاعات المرتفعة خدمات النقل والشحن بنسبة 10.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.1%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 4.9%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.3%، وصعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.1%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 1.9%.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والتجارة والموزعون بنسبة 1.7%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة بنك القاهرة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.132 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 8.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.46%، والعرب على 0.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 92.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 7.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 168.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 211.6 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.07%، ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 13533 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2851 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.