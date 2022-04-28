صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.5% بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.51% ليصل إلى مستوى 10987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 1891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 13490 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.98% ليصل إلى مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1848 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 2819 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.35% ليصل إلى مستوى 3848 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك القاهرة لعدد 1.1 مليون سهم بقيمة 6.97 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 سهم، 523 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية 2300 سهم، 19400 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 155 ألف سهم، 751.6 ألف سهم، 105 ألف سهم، 10 مليون سهم، 233.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 470 ألف سهم، واشترت إدارة حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 حوالي 523 ألف سهم.

أعلنت 7 شركات وهم القاهرة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 15 ألف سهم، وبذلك يصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2439% من أسهم رأس المال، والثانية 110 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7964% من أسهم رأس المال.

والثالثة 350 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.74%، واشترت الرابعة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.47%، واشترت الخامسة 575 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.94% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 190 ألف سهم خزينة، واشترت السابعة 700 ألف سهم خزينة.

في سياق منفصل أعلنت شركة دلمار للتنمية السياحية إحدى شركات عامر القابضة (عامر جروب)، عن إنهاء كافة أوجه الخلاف محل النزاع القضائي القائم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة دلمار للتنمية السياحية وذلك عن مشروع الشركة ببورتو مارينا بمركز مارينا العلمين السياحي.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 12.043 مليار جنيه عن التسعة أشهر من العام المالي الحالي 2021/2022 مقابل إيرادات نشاط 6.305 مليار جنيه عن الفترة المثيلة بزيادة قدرها 91%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 6.965 مليار جنيه مقارنة مع 2.445 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة وبزيادة قدرها 185%، وأرجعت الزيادة في صافي الربح بعد الضريبة إلى استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن أسعار التصدير خلال الفترة من العام المالي 2021/2022، وخفض تكلفة التشغيل وضغط المصروفات، والتسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة، وإدارة المحفظة المالية بشكل جيد.

وحققت الشركة المالية والصناعية المصرية، مبيعات بلغت 308.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 183.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 68%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 98.4 مليون جنيه مقارنة مع 20.3 مليون جنيه بنسبة نمو 385%.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ريح بلغ 148.4 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مارس عام 2022 مقابل صافي ربح بمبلغ 107.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل صافي ربح بمبلغ 74.3 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية، مرجعة أسباب الارتفاع إلى زيادة كميات الإنتاج لزيادة الطلب على منتجات الشركة، زيادة أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إجمالي إيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد وإيرادات الأوراق المالية والإيرادات الأخرى والأرباح الرأسمالية مبلغ 1645 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1167 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما بلغ الفائض بعد الضريبة مبلغ 1.531 مليون جنيه مقابل خسائر 9.883 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحققت شركة مطاحن مصر العليا، فائض قبل الضريبة بلغ 107.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 99.3 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، وبلغ صافي الفائض بعد الضريبة 83.51 مليون جنيه مقارنة مع 76.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الدلتا للسكر، مبيعات بلغت 601.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 224.1 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 168.28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 76.8 مليون جنيه مقارنة مع 76.78 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 0.06%.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، مبيعات بلغت 612 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 625.6 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة انخفاض 2.17%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 86.1 مليون جنيه مقارنة مع 78.3 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 10.06%.

من جهتها قالت شركة اميرالد للاستثمار العقاري، إن شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، قد تقدمت بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، للعدول نهائيًا عن تقديم عرض الشراء