صحة البحيرة: استلام 12 جهاز أشعة متنقل بـ5 ملايين جنيه وتوزيعها على 12 مستشفى

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحى بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع فى إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

وصرح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استلام 12 جهاز أشعة متنقل ماركة ماك إيطالى الصنع 400 مللى أمبير – 125 كليو فولت x-ray portable mac بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه، وسيتم توزيعهم على 12 مستشفى تابعة للمديرية لخدمة المرضى فى أقسام العناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية.

ويأتى ذلك ضمن منظومة التطوير الكبرى التى تشهدها مستشفيات البحيرة ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة ومحافظة البحيرة، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على المستشفيات.

وأشار الدكتور حمودة الجزار، إلى أن تلك الأجهزة ستعمل على إحداث طفرة نوعية فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على مستشفيات البحيرة، وتطوير المنظومة الصحية وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من أجهزة ومستلزمات طبية حديثة.