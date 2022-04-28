اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 05:00 ص
أكرم القصاص
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سى إن إن: الولايات المتحدة تركت فى أفغانستان معدات عسكرية قيمتها 7 مليارات دولار

الخميس، 28 أبريل 2022 05:00 ص
سى إن إن: الولايات المتحدة تركت فى أفغانستان معدات عسكرية قيمتها 7 مليارات دولار أفغانستان - أرشيفية
وكالات

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أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة تركت بعد انسحابها من أفغانستان في أغسطس 2021 معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار.

وقالت "سي إن إن" استنادا إلى تقرير للبنتاجون تم إعداده لرفعه إلى الكونجرس، إن البيانات الواردة فيه تشير إلى أن الولايات المتحدة قدمت للحكومة الأفغانية معدات بقيمة 18.6 مليار دولار خلال الفترة بين 2005 و2021.

وبعد الانسحاب الأمريكي بقت في أفغانستان معدات قيمتها 7.12 مليار دولار، وهي وقعت في أيدي حركة "طالبان". وأوضحت "سي إن إن" أن تلك المعدات تشمل طائرات وعربات عسكرية وأسلحة وذخيرة ومعدات للاتصال وغيرها.

ويشير التقرير إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية لا تخطط للعودة إلى أفغانستان من أجل سحب أو تدمير المعدات التي تركتها هناك، ويشار كذلك إلى أن معظم المعدات تتطلب صيانة دائمة لتبقى قادرة على العمل.

يذكر أن الولايات المتحدة أنجزت عملية الانسحاب من أفغانستان في أواخر أغسطس عام 2021، وذلك بعد أيام من سيطرة حركة "طالبان" على كابول واستيلائها على السلطة في البلاد.


طالبان

افغانستان

امريكا

كابول

الجيش الامريكى

سلاح امريكى

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