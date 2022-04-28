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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن إجلاء المواطنين من ماريوبول

الخميس، 28 أبريل 2022 10:56 م
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن إجلاء المواطنين من ماريوبول زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن إجلاء المواطنين من ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين على غرار ما حدث في سوريا وإمداد المعارضة السورية بالأسلحة.

 

 

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم الخميس "أوجه التشابه مع القصة السورية واضحة للعيان، عندما بيعت الأسلحة، التي قدمها الغرب إلى ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، بكميات كبيرة في السوق السوداء وسقطت في أيدي إرهابيي تنظيم "داعش" المحظور في روسيا الاتحادية.

 

 


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