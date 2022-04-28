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زراعة الوادى الجديد: حصاد 50 ألف فدان قمح وتوريد 56 ألف طن للصوامع

الخميس، 28 أبريل 2022 01:16 م
زراعة الوادى الجديد: حصاد 50 ألف فدان قمح وتوريد 56 ألف طن للصوامع
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد، عن الانتهاء من حصاد 50050 فدان قمح على مستوى المحافظة وتوريد 56833 طن قمح تضمنت توريد 3858 طنا بصومعة الخارجة و28379 طن بصومعة شرق العوينات و49 طنا ببنك التسليف و24547 طنا خارج المحافظة.

وتابع الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أعمال الحصاد والتوريد بمركز الخارجة بالتنسيق مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، حيث تفقد عدة مناطق لحصاد القمح وعقد لقاءات مع المزارعين.

وقال المرسى: إن محصول القمح سجل هذا الموسم 2021 /2022 مساحة منزرعة بلغت 342094.21 فدانا بزيادة قدرها 88083.11 فدان عن العام السابق، وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات، حيث بلغت 191439 فدانا يليها الفرافرة، بلغت مساحة القمح بها 95044 فدانا.

وأضاف المرسى، أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وجه بتوفير كافة التيسيرات للمزارعين خلال أعمال التوريد وصرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة بحد أقصى طبقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن، مع التشديد على إجراءات حظر نقل الأقماح بين المراكز أو خارج المحافظة، مؤكدًا على مبادرة المحافظة لمنح حوافز مجزية لموردى القمح من صغار المزارعين والمستثمرين، وأن حجم الإنتاج المتوقع من محصول القمح هذا العام 914 ألفا و633 طنا.

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