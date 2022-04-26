اليوم السابع
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زراعة الوادى الجديد: توريد 40 ألف طن قمح للصوامع التخزينية بالمحافظة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:35 م
زراعة الوادى الجديد: توريد 40 ألف طن قمح للصوامع التخزينية بالمحافظة السيارات محملة بالقمح
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من توريد 40 ألف طن قمح على مستوى المحافظة، وتضمنت توريد 2647 طنا إلى صومعة الخارجة، وتوريد 22279 طنا إلى صومعة شرق العوينات، ليصل إجمالي ما تم توريده من أقماح داخل المحافظة 24711 طنا كما تم توريد 15052 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة، ليصبح إجمالى ما تم توريده داخل وخارج المحافظة 40000 طن قمح.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، استلام محصول القمح من المزارعين بالجمعيات الزراعية التعاونية، والتأكيد على توعية المزارعيين بتوريد القمح بحد ادني 12 أردبا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين وحل أى مشكلات طارئة خلال عملية التوريد.

أضاف المرسي، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة تقدر بـ342 ألف فدان منزرعة بالقمح بمناطق شرق العوينات والخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، ومن المستهدف توريد ما يقرب من 925 ألف طن قمح هذا الموسم.


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