روسيا تمنع رئيس الوزراء الكندى و600 آخرين من دخول أراضيها

كتب محمد جمال

أعلنت موسكو اليوم الخميس فرض حظر على دخول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى الاراضي الروسية وما يقرب من 600 شخص آخر، وقالت السلطات الروسية بحسب "رويترز" أن الحظر جاء بحسب ما وصفته بانه اعمال عدائية من جانب القيادة الكندية.

وكان اسم كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندى أيضًا من بين 592 اسمًا أدرجوا على قائمة الممنوعين من السفر إلى روسيا في خطوة رمزية إلى حد بعيد.

وتتسق هذه الخطوة مع نمط من أنماط الإجراءات الانتقامية الروسية ضد الدول التي قدمت الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا.

وفى وقت سابق اعلنت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن كندا ستفرض عقوبات على 14 فردا في النظام الروسي، من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين البالغتان.

كما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات على ابنتي بوتين، كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا وماريا فلاديميروفنا فورونتسوفا، قائلتين إن هناك اعتقادا بأنهما تخفيان ثروة بوتين.