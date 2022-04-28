اليوم السابع
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رئيس "مياه المنوفية": رفع حالة الطوارئ بكافة فروع الشركة استعدادا لعيد الفطر

الخميس، 28 أبريل 2022 03:19 م
رئيس "مياه المنوفية": رفع حالة الطوارئ بكافة فروع الشركة استعدادا لعيد الفطر جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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عقد اليوم الخميس، الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بمحافظة المنوفية، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديرى الأفرع ومديرى العموم وأصدر تعليماته برفع حالة الطوارئ بكافة فروع الشركة، استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

 

ووجه نجيب بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحى، مُؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، كما قرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

 

وشدد رئيس الشركة على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تظهر في الشبكات والمحطات .

 

وأكد نجيب على تواجد مديري الفروع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات وتحديد الاحتياجات الضرورية من المعدات ومدى جاهزيتها للتعامل مع الازمات، ورفع درجة الاستعداد القصوى علي جميع المستويات لمواجهة زيادة الاستهلاك، كما تم مناقشة الحلول المقترحة لتفادي حدوث الازمات وخاصة بالمناطق الساخنة.


محافظة المنوفية

مياه المنوفيه

اخبار مصر

اخبار المنوفيه

عيد الفطر

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