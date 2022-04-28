رئيس مدينة المحلة: تعقيم 31 مسجدًا وتحرير 16 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية

الغربيــــة عادل ضرة

تابع اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية و المقاهي للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجان المشكلة بالوحدات المحلية بمتابعة التزام الورش بأعمال الغلق فى المواعيد الرسمية حيث تم تحرير 16 محضرا متنوعا، كما تم تطهير وتعقيم 31 مسجدا خلال إقامة الصلوات اليومية، وعمل حملات ليلية لرش شوارع قري شبرابابل والمعتمدية بالمبيد المضاد للحشرات.



وأكد رئيس المدينة أن هذه المحاضر تستهدف القضاء على الاشغالات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما تم تشكيل لجان للمرور على المحلات التجارية لمراقبة الأسعار والتأكيد على وضع التسعيرة على جميع المعروضات، وإظهار قوائم الأسعار بأماكن مكشوفة وواضحة للمواطنين، والالتزام بها فى أعمال البيع.



ويشرف على أعمال الإجراءات الاحترازية المحاسب سعد نصر، والمهندس حيدر عطا الله، نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحلية ولجان متابعة الإجراءات الاحترازية بقرى المركز.