دونيتسك: أكثر من ثلاثة آلاف عسكرى أوكرانى أسير لدينا

كتب أحمد عرفة

رجحت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية وجود جنرال كندي سافر إلى أوكرانيا مؤخرا عقب تقاعده عن الخدمة، ضمن قوات حكومة كييف المحاصرة داخل مصنع الصلب الضخم "آزوفستال" في مدينة ماريوبول، وفقا لروسيا اليوم.



وقال المتحدث باسم الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، إنه كانت هناك معطيات متقاطعة عن إمكانية وجود أحد الجنرالات السابقين في الجيش الكندي الذي اختفى عن مرأى الجمهور، ثم أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنه تقاعد وتوجه إلى أوكرانيا.



وأوضح المتحدث باسم الشرطة الشعبية، أن هدف الفريق الذي تعمل الأمم المتحدة على تشكيله من أجل إجلاء المدنيين المفترض تواجدهم داخل "آزوفستال" يكمن في الواقع في إنقاذ العسكريين من دول الناتو الذين ربما يتواجدون هناك، وبينهم الجنرال الكندي المذكور، مشيرا إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف عسكري أوكراني أسير على الأقل في جمهورية دونيتسك، وأن التحقيقات جارية في إمكانية تورطهم في جرائم حرب.