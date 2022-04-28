ألمانيا: سننظم دورات تدريب للقوات الأوكرانية على استخدام مدافع هاوتزر

كتب أحمد عرفة

أعلنت ألمانيا عن أنها ستنظم دورات تدريب للقوات الأوكرانية على استخدام مدافع هاوتزر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين على غرار ما حدث في سوريا وإمداد المعارضة السورية بالأسلحة.

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم، الخميس: "أوجه التشابه مع القصة السورية واضحة للعيان، عندما بيعت الأسلحة، التي قدمها الغرب إلى ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، بكميات كبيرة في السوق السوداء وسقطت في أيدي إرهابيى تنظيم "داعش" المحظور في روسيا الاتحادية.