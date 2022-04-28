دراسة بريطانية: مصاب كورونا يشعر بالشفاء التام بعد عام من إصابته

كتبت إيناس البنا

تشير دراسة بريطانية إلى أن واحدًا فقط من كل أربعة أشخاص مصابين بـ كورونا قد تعافى تمامًا بعد عام، ومن المرجح أن تعاني النساء والسمنة والمرضى الذين لديهم جهاز تنفس صناعى من أعراض "كورونا الطويلة" .

تستند النتائج إلى تقييم حوالي 2320 بالغًا خرجوا من المستشفيات في بريطانيا بين 7 مارس 2020 و 18 أبريل 2021، تم تقييمهم بعد 5 أشهر من مغادرتهم المستشفى ، كما تم تقييم 807 منهم بعد عام واحد من خروجهم من المستشفى، ونشرت النتائج في دورية لانسيت للطب التنفسي " The Lancet Respiratory Medicine" وما زالت الدراسة مستمرة.

قاد البحث كريستوفر برايتلينج وراشيل إيفانز ولويز وين في جامعة ليستر، وبتمويل من المملكة المتحدة للأبحاث والابتكار والمعهد الوطني للبحوث الصحية، ويهدف إلى "تحديد العوامل المرتبطة بالشفاء الذي يتصور المريض، وتحديد الأهداف العلاجية المحتملة".

استنادًا إلى مقاييس النتائج التي أبلغ عنها المريض والأداء البدني ووظيفة الجهاز، وجدت الدراسة أن 26 % فقط من المستجيبين أفادوا أنهم تعافوا تمامًا بعد خمسة أشهر من مغادرة المستشفى

كتب إيفانز في الورقة البحثية: "التعافي المحدود من خمسة أشهر إلى عام واحد بعد دخول المستشفى في دراستنا فيما يتعلق بالأعراض ، والصحة العقلية ، والقدرة على ممارسة الرياضة ، وضعف الأعضاء ونوعية الحياة هو أمر مذهل".

لا يزال العديد من المرضى يعانون من أعراض Covid الطويلة - حالات ما بعد العدوى التي تظهر في الغالب بين أسابيع وشهور بعد التشخيص ويمكن أن تستمر ما بين شهرين وأكثر من عام.

ومن بين الأعراض التعب وضيق التنفس والخلل الإدراكي أو "ضباب الدماغ" ، الذي تحدده منظمة الصحة العالمية على أنه مشكلة في الانتباه أو التركيز أو التذكر أو الذاكرة، تزيد الأعراض الأكثر خطورة - مثل تلف الأعضاء ، بما في ذلك الكلى والرئتين والبنكرياس والقلب - من خطر الوفاة.

حدد فريق البحث أربع مجموعات من شدة الأعراض، كما أخذوا عينات دم المشاركين في الزيارة التي استمرت 5 أشهر لتقييم وجود البروتينات الالتهابية.

وقالت الصحيفة إن السمنة ، وانخفاض القدرة على ممارسة الرياضة ، وعدد أكبر من الأعراض ، ومستويات أعلى من بروتين سي التفاعلي للعلامات الحيوية الالتهابية ، ارتبطت بالعناقيد الأكثر شدة.

ووجدت الدراسة أن احتمالية شعور النساء بالشفاء التام عند مرور عام واحد أقل بنسبة 32 % من الرجال ، وكان احتمال تعافي الأشخاص الذين يعانون من السمنة هو النصف

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد حتى الآن تدخلات دوائية أو غير دوائية فعالة متاحة للمرضى الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا.

قال الفريق إن هناك حاجة ماسة إلى علاجات فعالة لكل من الإعاقة الجسدية والعقلية. ودعوا إلى اتباع نهج علاجية محددة للتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة.