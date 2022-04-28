دراسة بجامعة بنها عن نظام فعال للكشف المبكر عن كوفيد 19

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمتها المهندسة أميرة محمد حسن عبد المجيد لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، للحصول على درجة الماجستير فى العلوم فى الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا، عن نظام فعال للكشف المبكر عن كوفيد 19، باستخدام الكمبيوتر.

وأشارت الباحثة إلى أن الرسالة تركز في موضوعها علي طريقة لتحديد حالات كوفيد الإيجابية باستخدام الكمبيوتر، وذلك من خلال طريقة مبتكرة للتجزئة الدلالية لمظاهر العدوي في خطوات التجزئة الدقيقة لفصل المناطق المهمة للرئة من الصور المقطعية وتحليل هذه الصور وتحديد حالات كوفيد الإيجابية، موضحة أن هذة الرسالة تقدم خط أنابيب التصوير الطبي وطرق الفحص للحصول علي صورة كوفيد 19 وتجزئة وتشخيص المرض باستخدام التصوير المقطعي، حيث تم دراسة نموذجين فعالين للتعلم الآلي الفردي والتعلم الآلي المجمع، لاكتشاف حالات كوفيد 19.

وأضافت الباحثة، أن التصنيف المبكر لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 ضرورى للسيطرة علي انتشاره السريع وإنقاذ حياة المرضى، لذلك يحتاج الأطباء إلي تقييم سريع إذا كان المريض مصابا بكوفيد 19 أم لا ، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أظهر نتائج واعدة في مجال الرعاية الصحية باستخدام تقنيات التعلم الآلي واستكشاف البيانات في الحصول علي نماذج ذكية للكشف عن كوفيد 19 بدقة عالية.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الجامعة لديها رؤية ورسالة من خلال التزامها بدورها في تنمية المجتمع وحل مشاكله عن طريق البحث العلمي لذلك وفرت الجامعة بيئة محفزة للتعليم والبحث العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص متساوية للطلاب، وتعظيم الشراكة مع المجتمع المحلي والإقليمي في إطار مرن يسمح بالتحسين المستمر والحفاظ علي القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، وبما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها فى التنمية المستدامة فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة.

ويذكر أن لجنة الإشراف تكونت من الدكتورة هالة محمد عبد القادر استاذة متفرغ بكلية الهندسة بشبرا مشرفا رئسيا، والدكتورة آية حسام الدين محمود مدرس بكلية الهندسة بشبرا مشارك فى الإشراف.