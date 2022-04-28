اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خارجية روسيا: ما حدث فى ترانسنيستريا عملا إرهابيا وندعو لتحقيق موضوعى

الخميس، 28 أبريل 2022 12:12 م
خارجية روسيا: ما حدث فى ترانسنيستريا عملا إرهابيا وندعو لتحقيق موضوعى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ما حدث فيما يعرف "بجمهورية ترانسنيستريا المولدوفية" مؤخرا عملا إرهابيا، داعية إلى إجراء تحقيق موضوعي في الأمر.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الخميس، "نشعر بالقلق من تصاعد التوتر في ترانسنيستريا، حيث وقعت في الأيام الأخيرة عدة حوادث قصف وتعدي على المرافق الاجتماعية ومرافق البنية التحتية".

وأضافت زاخاروفا "نعتبر هذه الأعمال أعمالا إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، كما نتوقع تحقيقا شاملا وموضوعيا في جميع ملابسات ما حدث"، معربة عن إدانة بلادها لمحاولات إقحام ترانسنيستريا فيما يحدث في أوكرانيا.

وقد شهدت ترانسنيستريا ثلاث هجمات إرهابية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، استهدف أحدها مبنى وزارة أمن الدولة في الجمهورية غير المعترف بها، ووقع هجوم آخر بالقرب من وحدة عسكرية في قرية باركاني، فيما استهدف هجوم ثالث برجا للبث التلفزيوني والإذاعي بالقرب من قرية ماياك.

 


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