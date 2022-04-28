حياة كريمة.. إنشاء 87 مدرسة جديدة بسوهاج توفر 1115 فصلاً بـ436.2 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتي شملت كافة القطاعات وفى مقدمتها قطاع التعليم من خلال إنشاء المدارس من رياض الأطفال والمدارس الإبتدائية ومرورا بالمدارس الثانوية العامة والفنية.

وتم الانتهاء من إنشاء 87 مدرسة جديدة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بـالـ 7 مراكز المستهدفة بنطاق المحافظة، توفر 1115 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية 436 مليون و 200 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية .

وإجمالي عدد المدارس المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى سوهاج يبلغ 125 مدرسة موزعة على مختلف المراكز، تم الانتهاء من 87 منها، وجاري العمل بباقي المدارس بنسب تنفيذ مختلفة.

اليوم السابع يقدم للقارئ أماكن وتكلفة المدراس التي تمت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 مدينة سوهاج مدرسة سعدالله الابتدائية تضم ٦ فصول بتكلفه بلغت ٢،٥٤٠،٨٣٣،٢٥ بمساحة ١١٩٧ و مدرسة ٢٥ يناير ببلصفورة تضم ١٠ فصول بتكلفه بلغت ٢،٩١٢،٠١٨،٦ علي مساحة ٢٠٩١ ومدرسة جزيرة شندويل الابتدائية وتضم ١٦ فصل بتكلفه بلغت ٥،٢٣٦،١٥٤،١ علي مساحة ١٢٨٢ ومدرسة نجع مطرود ت ا لغات وتضم ٢٢ فصل بتكلفه ٦،٩٧٦،٠٦٩،٧٠ علي مساحة ٢٣١٩ ومدرسة نجع الدير ث ص بنين فصل بتكلفه ٣،٨٥٠،٨٦٠،١٩ علي مساحة ١٧٨٣٧ ومدرسة مجمع عرابة أبو الدهب وتضم ٢٤ فصل بتكلفة ٦،٨٩١،٢٥٠،٤١ علي مساحة ٤٥٨٤ ومدرسة نجع الترامزة ت أ وتضم ٨ فصول بتكلفة ٢،٧٦٩،٩٤٩،٨ علي مساحة ١٨٧٣ ومدرسة نجع أبو حمد ب ج وتضم ١٦ فصل بتكلفة ٦،٥٠٣،٦٨٣،٠٠ علي مساحة ١٥٠٠

2 - وفى مدينة أخميم مدرسة نجع مامن ت أ تضم ١٠ فصول بتكلفة ٣٠٢٢٠٧٤.٤ ومدرسة السلاموني ع وتضم ٦ فصول بتكلفة ٢،٦٨٩،٥٧٨.٢ علي مساحة ٢٥٥٠ ومدرسة مناع رضوان ت أ وتضم ٤ فصول بتكلفة ٢،٧٦٩،٥٧٠.٩ علي مساحة ١٩٢٠ومدرسة ث ص بالصوامعة شرق وتضم ٣٤ بتكلفة ١٠،٦٧٦،٦٧٢.٠ علي مساحة ٢٠٨٥١ ومدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين وتضم ٧ فصول بتكلفة ٧،٤٨٣،١٧٣.٩٤ علي مساحة ٩٢١٨

أما مدينة طهطا تضم مدرسة مجمع الصفيحة تضم عدد ٩ فصول بتكلفة ٣،٤٠٥،٢٥٢.٥ علي مساحة ١٩٨٩ ومدرسة طهطا ث بنين تضم ١٦ فصل بتكلفة ٤،٢٤٧،٦٦٧.٦٦ علي مساحة ٩٨٦٩ ومدرسة طهطا ب تضم ٥٦ فصل بتكلفة ١٣،٠٨٥،٦٣٣.٩٦ علي مساحة ٥٠٠٠ ومدرسة الصفيحة ب تضم ١٢ فصل بتكلفة ٣،٧٧٠،١٨٨.٥ علي مساحة ٢٧٥٠ومدرسة الحريدية البحرية للتعليم أ تضم ١١ فصل بتكلفة ٥،٩٢٣،٦٦٤.٦٨ علي مساحة ١٤٠٠

3 - وبمدينة جرجا هناك مدرسة الطود ب وتضم ٨ بتكلفة ٢،٨٧٤،٢٢١.٨٩ علي مساحة ٢٢٧٩ومدرسة بيت علام ث وتضم ٩ فصول بتكلفة ٤،١٨٠،٣٥٣.٤ علي مساحة ٣٥٦٩ومدرسة الجواهين تعليم أساسي وتضم ٦ فصول بتكلفة ٣،٩٦٠،٩٠١.٨١ علي مساحة ٣٠٠٠ ومدرسة الشيماء ع ب وتضم ٨ فصول بتكلفة ٢،٨١٧،٩٩٢.٦١ علي مساحة ٣٤٠٠ ومدرسة أم المؤمنين ع ب وتضم ٧ فصول بتكلفة ٣،١٤٥،٧٠٦.١علي مساحة ٢٣٦٣ومدرسة نجع أحمد عبدالمنعم تعليم أساسي وتضم ١١ فصل بتكلفة ٣،٢٥٣،٦٩١.٦٢ علي مساحة ٢١٩٥ومدرسة طارق بن زياد الرسمية لغات المتميزة وتضم ٨ فصول بتكلفة ٧،٠٣٩،٥٧٧.٤ علي مساحة ٨٦٠٣ ومدرسة نجع علي بهنس ب م وتضم ١١ فصل بتكلفة ٣،٦٨٤،٠٢٣.٧ علي مساحة ١٩١٦ ومدرسة أولاد غازي الرسمية لغات وتضم ٢٢ فصل بتكلفة ٨، ٣٤٣،٩٧٦.٧٢ علي مساحة ٢٢١٨ ومدرسة العوامر بحري ت أ وتضم ٨ فصول بتكلفة ٣،١٠٤،٥٢٨،٥ علي مساحة ٢٢٨٠

ومدرسة محلج جرجا الرسمية لغات وتضم ٢٢ فصل بتكلفة ٧،٨٢٤،٣٢١.١٨ علي مساحة ٢٣٠٠ ومدرسة الزواتنة للتعليم أ وتضم ١٦ فصل بتكلفة ٤١٤٩٧٩٦.٩٣ علي مساحة ٢٣٢٩ ومدرسة نجع الغباشي للتعليم أ وتضم ١٠ فصول بتكلفة ٤،١٨٥،٦٩٠.١٢ علي مساحة ٢٤٢٦ ونجع الحرامي الابتدائية وتضم ١٠ فصول بتكلفة ٤،٥٠٠٢٨٢.٦٧ علي مساحة ٢١٤٣ ومدرسة العوامر قبلي تعليم أ وتضم ١٣ فصل بتكلفة ٤،٢٥١،٨٥٥.٥٢ علي مساحة ٢٣٥٦ ومدرسة جرجا الفنية بنات ج وتضم ٢١ فصل بتكلفة ١١،٦٨٧،٥٩٩.٥٨ علي مساحة ٦١٥٤ ومدرسة بيت علام ب وتضم ٢٤ بتكلفة ٦،١٢٨،٢٣٥.٦ علي مساحة ٣٧٨٠ ومدرسة البربا ع وتضم ٤ فصول بتكلفة ٢،٣٨٠،٦٢٤.٤ علي مساحة ٢٥٧٢ ومدرسة نجع الطينة ب وتضم ١١ فصل بتكلفة ٥،٣١٢،٨٣٢.٤ علي مساحة ٣١٠٥ ومدرسة أولاد بهيج ع وتضم ٢٣ فصل بتكلفة ٥،٥٥٠،٤٦٤.٦ علي مساحة ٢٩٨٢ ومدرسة بيت علام ع وتضم ٩ فصول بتكلفة ٥،٢٩٣،٢٦٠.١ علي مساحة ١٩٠٠

4 - وفى مدينة دار السلام تضم مدرسة المرحوم عبدالرحمن محمد حسانين ع وتضم ١٥ فصل بتكلفة ٥،٢٤٥،٩٢١.٢ علي مساحة ١٤٠٠ ومدرسة الشيخ أحمد رضوان ت أ وتضم ١١ فصل بتكلفة ٣،٣٧٦،٦٦٠.١ علي مساحة ٣٥٦٩ومدرسة نجع بني حرب ت أ وتضم ٨ فصول بتكلفة ١،٠٧٦،٧٨٥.٢٥ علي مساحة ١٨٨٥ ومدرسة عرب الصبحة ع م وتضم ٦ فصول بتكلفة ٢،٩٥٧،٥٤٧.٦ علي مساحة ٢٨٠٤ ومدرسة ناصر ب وتضم ١٩ فصل بتكلفة ٤،٩٩٠،٠٢٣.٨٧ علي مساحة ٤١٧١ ومدرسة عبدالودود أحمد علي ث وتضم ٦ فصول بتكلفة ٤،١٤٩،١٩٣.١ علي مساحة ٦٩٧٢ ومدرسة الخيام ب وتضم ١٦ فصل بتكلفة ٥،٣٢٦،٨٨٧.٠٦ علي مساحة ١٩٢٩ ومدرسة أولاد الشيخ شرق ب ج وتضم ٢٤ فصل بتكلفة ٧،٢٢٦،٠١٣.٢٤ علي مساحة ٢١٦٨ ومدرسة دير النغاميش ع وتضم ١٢ فصل بتكلفة ٤،٠٠٤،٠٦٦.١ علي مساحة ٢٦٦٩

5 - وفى مدينة البلينا مدرسة منشأة برديس ب وتضم ١١ فصل بتكلفة ٢،٩٢٢،٧٢٣.٢٤ علي مساحة ٢٦٣١ ومدرسة بني حلوة ت أ وتضم ١١ فصل بتكلفة ٣،٣٤٣،١٤٩.٩٩ علي مساحة ٢٩٧٥ ومدرسة نجع الحرجة بالقرعان وتضم ١٢ فصل بتكلفة ٣،٣٧١،٠١٧.٣ علي مساحة ٢٨٣٠ وإدارة البلينا بتكلفة ٨،٠٠٩،٥٨٤.٥ ومدرسة برخيل ب ج وتضم ١٤ فصل بتكلفة ٤،٠٣٧،٠٢٦.٥٦ علي مساحة ٢١٦٣ ومدرسة برديس بنات وتضم ٦ فصول بتكلفة ٣،٠٤٨،٩٧٤.٥٩ علي مساحة ٦١٣٠ ومدرسة مؤسسة منشأة برديس ب م وتضم ٨ فصول بتكلفة ٢،٧٦١،١٣٧.٢٧ علي مساحة ٢٥٠٨ ومدرسة برديس ع بنات وتضم ٦ فصول بتكلفة ٢،٧٢٩،٤٩٥.٧٤ علي مساحة ٢٥٩٤ ومدرسة يعقوب ت أ وتضم ١٢ فصل بتكلفة ٤،٠١٩،٠٦٦.٨٥ علي مساحة ٣٥١٠ ومدرسة برديس ب وتضم ٩ فصول بتكلفة ٤،٢٢٤،٧٠٤٥ علي مساحة ١٧٩٩ ومدرسة أولاد عليو ث عامة وتضم ٨ فصول بتكلفة ٣،٧٣١،٧٥٢.٧ علي مساحة ٣٨٦٣

6 - وفى مدينة جهينة مدرسة محمد عبدالمطلب ب م وتضم ٢٨ فصل بتكلفة ٦،٢٨٠،٢٠٧.٥٧ علي مساحة ٢٣٢٤ ومدرسة أبو بكر الصديق ت أ وتضم ١١ فصل بتكلفة ٦،٠٧٨،٢٠٧.٥٧ علي مساحة ٢٩٢٥

7 - وفى مدينة المنشاة مدرسة أولاد سلامه ت أ وتضم ١٨ فصل بتكلفة ٤،٣٥٢،٥١٤.٨٢ علي مساحة ٣٠٨٤ومدرسة الدناقلة ث ص وتضم ٩ فصول بتكلفة ٢،٦٩٧،٢٥٣.٣٢ علي مساحة ١٠٤٧٩ ومدرسة الخنانسة غرب ع وتضم ٩ فصول بتكلفة ٣،٥٤٣،٠٨٣.٧٢علي مساحة ٢٣٦٨ ومدرسة نجع النواريز ت أ وتضم ٦ فصول بتكلفة ٢،٨٣٤،٠٤٥.٧٢ علي مساحة ١٨٧٦ ومدرسة الكوامل قبلي ت أ وتضم ١١ فصل بتكلفة ٣،٣٩٠،٨٢٩.٩٠ علي مساحة ٤٦٩٥ ومدرسة الشيخ علام ت ا وتضم ١١ فصل بتكلفة ٦،٠٢٣،٣٤٩.١٤ علي مساحة ٣٠٩٦ ومدرسة العهد الجديد وتضم ١٩ فصل بتكلفة ٥،١٨٥،٣١٥.١٩ علي مساحة ٢٧٢٧ ومدرسة المنشاه الثانوية بنات وتضم ٦ فصول بتكلفة ٢،٨٥٧،٩١٨.٢٥ علي مساحة ٣٤٨٣ ومدرسة ٣٠ يونيو ت أ وتضم ٩ فصول بتكلفة ٥،٣٧٤،٦٢٠.١٦ علي مساحة ٢١٥٦

8 - وفى مدينة المراغة مدرسة مجمع الغريزات الصباحية وتضم ١٠ فصول بتكلفة ٣،٢٥٠،٩٢٤.٠ علي مساحة ٣١٩٢ ومدرسة رجب محمد محمود ث وتضم ١٨ فصل بتكلفة ٨،٥٢٦،١٥٧.٥٠ علي مساحة ١٩٠٥ ومدرسة الغريزات ع بنين وتضم ٧ فصول بتكلفة ٢،٦٩٣،٥٢٢.٢ علي مساحة ٢٨٠٠ ومدرسة الغريزات ب ج وتضم ١٠ فصول بتكلفة ٣،٩٨٦،٩٠٢.٣ علي مساحة ٢٩٦٤ومدرسة الوقدة ت أ وتضم ١١ فصل بتكلفة ٥،٨٦٠،٠٢٤.٥ علي مساحة ١٤٠٠ ومدرسة السمارنه ج ت أ وتضم ١١ فصل بتكلفة ٣،٦٤٤،٦٩١.٣٨ علي مساحة ٢٨٩٤

9 - وفى مدينة ساقلته مدرسة الرياينه الحاجر ب ج وتضم ١٢ فصل بتكلفة ٤،٢٢٦،٨٧٤.٥٦ علي مساحة ٢٤٠١ ومدرسة محمود عبدالنعيم سليمان ع وتضم ٦ فصول بتكلفة ٥،٤٠٤،١٥٨.٧٥ علي مساحة ١٤٠٠ ومدرسة نجوع الرياينه ث وتضم ٢١ فصل بتكلفة ٦،٩٤٢،٤٨٩.٧٥ علي مساحة ٢٠٧٩

10 - وفى مدينة طما مدرسة سلامون ب الحديثة وتضم ٨ فصول بتكلفة ٥،٧٢٩،٩٦٩.٨٤ علي مساحة ١٣٦٠ مدرسة أم دومه ب م وتضم ١٢ فصل بتكلفة ٣،٤٨٠،٥٧٩.٢٤ علي مساحة ٢٥٤٨ ومدرسة طما التربية الفكرية وتضم ٨ فصول بتكلفة ١١،٨٩٣،٣١٥.١٧ علي مساحة ١٩٨٠ ومدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة بالمدمر وتضم ١٢ فصل بتكلفة ٥،٩٥١،٤٦٠.٣٦ علي مساحة ٣٦٨٣ ومدرسة كوم العرب الرسمية لغات بطما وتضم ٢٢ فصل بتكلفة ١٢،١٩٦،١٦٤.٩٦ علي مساحة ٣٠٠٤ ومدرسة التربية القومية ب وتضم ٢٤ فصل بتكلفة ٨،٨٦٦،٧٤٢.٧٨ علي مساحة ٢٠٢٥



جناح مدرسة الغريزات الابتدائية بالمراغة (3)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (3)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (4)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (6)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (8)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (10)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (13)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (15)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (16)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (17)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (18)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (20)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (22)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (23)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (27)



مدرسة 30 يونيو باولاد سلامة بالمنشاة (28)



مدرسة التربية الفكرية بكوم العرب بطما (3)



مدرسة التربية الفكرية بكوم العرب بطما (4)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (1)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (2)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (3)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (4)



مدرسة الفنية بنات بجرجا (5)



مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (1)



مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (2)



مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (3)



مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (5)



مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (6)



مدرسة طهطا الابتدائية ـ انشاء جديد (7)



مدرسة كوم العرب الرسمية للغات بطما (1)



مدرسة كوم العرب الرسمية للغات بطما (2)



مدرسة كوم العرب الرسمية للغات بطما (8)



مدرسة كوم العرب الرسمية للغات بطما (10)



