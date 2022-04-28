جو بايدن يوقع طلب للكونجرس لتوفير مساعدات أمنية واقتصادية لأوكرانيا

ريهام عبد الله

قدم الرئيس الأمريكى، جو بايدن، طلب ومقترح للكونجرس الأمريكى، للحصول على مساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية مهمة لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في مواجهة روسيا.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لقد وقعت للتو على طلب إلى الكونجرس للحصول على مساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية مهمة لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في مواجهة عدوان بوتين في لحظة محورية، نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية".



بايدن

ومن جهة أخرى قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن أصول وممتلكات الأثرياء الروس ستستخدم لتعويض أوكرانيا، موضحا أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا ولن نسمح لها بابتزاز العالم.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له بشأن الحرب الروسية الأوكرانية : لن نسمح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، متابعا: سنصادر كل ما تملكه الطبقة الثرية المحيطة بفلاديمير بونيم.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن دعم أوكرانيا مكلف لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن "تبقى على الحياد"، موضحا أن الممتلكات الروسية التي سيتم الاستحواذ عليها ستوجه إلى معالجة أضرار الحرب في أوكرانيا.