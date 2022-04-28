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بايدن: لا نهاجم روسيا بل ندعم أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها

الخميس، 28 أبريل 2022 05:24 م
بايدن: لا نهاجم روسيا بل ندعم أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يجب دعم أوكرانيا في هذه المرحلة المفصلية، موضحا أن الحرب مكلفة لكن يجب مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له بشأن الحرب الروسية الأوكرانية: سنواصل دعم أوكرانيا بالسلاح والذخيرة وسنقدم دعما عسكريا لأوكرانيا ونعمل على توحيد العالم للضغط على روسيا من أجل وقف حربها.

وتابع جو بايدن: نحن لا نهاجم روسيا بل ندعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ونجدد دعمنا لأوكرانيا في هذه المرحلة، مستطردا: سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيدا بالإعلام الأمريكي الذي يغطي الحرب في أوكرانيا رغم المخاطر.

وقال الرئيس الأمريكي: بفضل دعمنا العسكري لأوكرانيا توقف التقدم العسكري الروسي في كييف، وسنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.


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