توقف تقديم الخدمات باتحاد المهن الطبية اعتبارا من الأحد حتى 7 مايو

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد بدء من يوم الأحد المقبل، الأول من مايو 2022، حتى يوم السبت 7 مايو 2022، بسبب إجازة عيد الفطر.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، فى بيان، إلى استئناف الاتحاد تقديم الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022.

من المقرر أن يغلق اتحاد نقابات المهن الطبية ، اليوم الخميس، 28 أبريل 2022، باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، والذى تم اتخاذ قرار بفتحه استثنائيا بدءا من أمس وحتى اليوم، لإتاحة الفرصة للأعضاء بنقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، المشتركين بالمشروع بالفعل ولم يتمكنوا من سداد قيمة تجديد اشتراك هذا العام، بتجديد الاشتراك بغرامة 30%، وذلك حرصا من مجلس الاتحاد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للاستفادة بالخدمات العلاجية المُقدمة من خلال المشروع.

وأكد الاتحاد أنه لن يُتاح إضافة أفراد للاشتراك أو الاشتراك لأول مرة، مع إمكانية سداد رسوم تجديد الاشتراك عن طريق خدمة فورى، من خلال أكواد الخدمة: للأطباء البشريين 758، ولأطباء الأسنان 761، وللصيادلة 759، وللأطباء البيطريين 760، وليس بحضور الأعضاء للمقرات، كما يتلقى الاتحاد كافة الاستفسارات حول أعمال وأنشطة الاتحاد "مشروع العلاج، المعاشات، الإعانات، وغيرها من خلال الخط الساخن على رقم: 15603 فى مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.