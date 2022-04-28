تناول الفاكهة في الوقت المناسب يحقق أقصى استفادة منها

كتبت فاطمة خليل

الفاكهة هي مجموعة من الأطعمة النباتية التي تختلف اختلافًا كبيرًا في محتواها من الطاقة والعناصر الغذائية، وهي جزء مهم من نظام غذائي صحي ومتوازن، فهى تزود النظام الغذائي بالألياف والفيتامينات والمعادن وهي مصادر للمواد الكيميائية النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة، واستروجين نباتي، وعوامل مضادة للالتهابات، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تناول الفاكهة في الوقت المناسب لتحقيق أقصى استفادة منها، بحسب موقع "health".

للفاكهة فوائد صحية مماثلة عند تناولها في أي وقت من اليوم. ومع ذلك، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري أو أهداف إنقاص الوزن الاستفادة من توقيت تناول الفاكهة، تعتبر الفاكهة من الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، لذلك من الأفضل دائمًا تناولها مباشرة في فترة ما بعد الظهر.

توفر بعض الفاكهة الطاقة ، لذا فإن تناولها في وقت مبكر من اليوم أو قبل التمرين قد يكون فكرة رائعة لتكون نشيطًا وتحصل على أفضل السكريات الطبيعية.

إضافة الفاكهة في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر ويؤثر على النوم.

إذا كنت تريد إنقاص وزنك ، فعليك القيام بأمرين:

-اختر ثمارك بشكل صحيح، تحتوي جميع الفواكه تقريبًا على نسبة عالية من الألياف وتستغرق وقتًا أطول للهضم مقارنة بالأطعمة البسيطة التي تحتوي على الكربوهيدرات. تعمل الألياف الموجودة في الطعام على إبطاء تقدم الطعام عبر الجهاز الهضمي. هذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وينتهي بك الأمر بتجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

- يمكن أن يكون تناول وجبة خفيفة من الفاكهة في منتصف النهار فكرة رائعة لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن.

شيء آخر هو تحقيق التوازن بين تناول الفاكهة والتوابل الأخرى لأن مجرد اتباع نظام غذائي للفواكه ليس مستدامًا.

هذا هو أفضل وقت لتناول بعض الفاكهة للحصول على أقصى قدر من الفوائد



أفضل الفواكه للإفطار: البرتقال ، والتفاح ، والجوافة ، والكيوي ، والفراولة ، والبابايا.

أفضل فواكه كوجبة خفيفة: الموز والتفاح

أفضل أنواع الفاكهة التي يمكن تناولها في الليل: الأفوكادو والأناناس والبرتقال والكيوي

من المهم أيضًا أن تقوم بتضمين ثلاث فواكه مختلفة على الأقل في اليوم حتى تظل بصحة جيدة.