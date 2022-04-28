تفحم جثة شخص إثر حريق داخل مصنع أنتريهات فى التجمع الخامس.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

تفحمت جثة شخص بسبب حريق اندلع داخل مصنع أنتريهات بالمنطقة الصناعية فى منطقة التجمع الخامس ونقلته سيارة إسعاف للمشرحة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتمت عملية الإخماد بموقع الحريق وتتم عمليات التبريد بالمكان لمنع تجدد اندلاع النيران بالمصنع.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمنطقة التجمع الخامس وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق ، وتم فرض كردون أمن لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثة المتوفى الى المشرحة وتم انتداب المعمل الجنائى لحصر خسائر حريق المصنع ومعرفة الأسباب النهائية التى أدت الى اندلاع النيران بالمكان.















