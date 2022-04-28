"تعليم قنا" تكرم الفائزين فى مسابقة الإنشاد الدينى

صابر سعيد

كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الإنشاد الديني التي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وقال بيان لمديرية التربية والتعليم، إن خالد كرم الطالب مصطفى محمد أحمد، من إدارة قنا التعليمية لحصوله على أول المرحلة الابتدائية، والطالبة آية حاتم تمام، من إدارة دشنا التعليمية لحصولها على المركز الأول عن المرحلة الإعدادية، والطالب زياد طارق قاسم، من إدارة نجع حمادي التعليمية، أول المرحلة الثانوية، كما كرم أشرف قرشي، من معهد النور للمكفوفين كأول منشدي التربية الخاصة.

ولفتت المديرية، أن التكريم أقيم في ختام الأمسية الرمضانية الرابعة التي نظمها تعليم قنا بقاعة المديرية للاحتفال بليلة القدر، بمشاركة فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة قنا، بحضور عبد الله القباني، مدير إدارة قنا التعليمية، والدكتور محمد مصطفى، موجه عامن والدكتورة مها محسن، مدير إدارة الموهوبين، ولجنة تحكيم المسابقة وقيادات التعليم بالمديرية وإدارة قنا التعليمية، و مديري مدارس التربية الفكرية والنور للمكفوفين، وأبو بكر الصديق الابتدائية، وأسر الطلاب الفائزين.