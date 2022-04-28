تعرف على نسب تنفيذ مشروعات الكهرباء بالشرقية بتكلفة 501 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عصام عبد الله الحسيني رئيس قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وأوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير5 موزعات جهد متوسط بمراكز ومدن (الزقازيق – أبو حماد – فاقوس - كفر صقر- صان الحجر) بتكلفة 216 مليون و580 ألف جنيه، وكذلك إحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد منخفض ومتوسط ومحولات وأكشاك كهرباء بتكلفة 285 مليون جنيه، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة لسرعة إستكمال المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أشار المهندس عصام عبد الله الحسيني رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء إحتياطي بمدينة صان الحجر بتكلفة 16 مليون جنيه لضمان إستمرار التغذية وإستقرار التيار الكهربى، ووصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 100 % والإنشاءات المدنية 100% والتركيبات 90 %، وأعمال إنشاء موزع كهرباء الجهد المتوسط بقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 25% والشبكات 70%، وكذلك أعمال إنشاء محول كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 85 % والإنشاءات المدنية 65%.

وأضاف رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء موزع كهرباء الصوة بمركز أبو حماد بتكلفة 50 مليون جنيه ، وبلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 95%، والتركيبات 95 %، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد منخفض ومتوسط ومحولات وأكشاك كهرباء بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي وبتكلفة 285 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80 % وجاري تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة جيدة للمواطنين والإرتقاء بخدمات الكهرباء بنطاق المحافظة.