تعرف على استعدادات محافظ الدقهلية لاستقبال عيد الفطر وخطة الأجهزة التنفيذية

كما أشار المحافظ إلى التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر اسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين، مشيرًا إلى التأكيد على الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافد والمحلات والمعارض.

وشدد "مختار" على توافر كافة الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافه قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظه، مشيرا إلي تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة وإشراف السكرتير العام للمحافظة للمتابعة المستمرة علي مدار الساعة خلال أيام العيدوحل أية مشكلات طارئة فورا.

ووجه "مختار" لقيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأيه تعديات على الأراضى الزراعية أوأملاك الدوله أوطرح النهر، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون، وكذا الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى أو إهمال.

وأضاف "مختار" أنه تم التنسيق بين الاداره العامه للمرور وإدارة المواقف بالمحافظه لتوفير وسائل إنتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس، وكذا سائقى التاكسى للإلتزام بالتعريفة المقررة وعدم إستغلال الركاب ، وكذا قيام رؤساء الوحدات المحليه برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين.

كما أضاف "مختار" أنه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لإستقبال أيه حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبيه، وأيضا رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق" المياه - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز"، ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه برئاسه مناسبه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ إجراءات حلها فورا، ووجه " مختار " لأوقاف الدقهلية الإستعداد الجيد بالمساجد لإقامة صلاة العيد بنطاق المحافظة ومتابعة أعمال التطهير لها وتطبيق اجراءات التباعد الإجتماعي أثناء الصلوات.

كما أكد المحافظ على رفع درجة الإستعداد القصوى بمصيف جمصه السياحى، وتضافر جهود كافه قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحى وتعظيم العمل فى رفع القمامة أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وإنضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أية أحداث فورا بتنسيق وتعاون تام من الوحده المحليه لمدينة جمصه لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد.

وأكد " مختار" أن التواصل المستمر لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع الغرف الفرعية بالوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة الموقف أولا بأول واتخاذ التدابير اللازمة حيال أية طوارئ والتجاوب معها فورا عملا علي راحة المواطنين.