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تخصيص 11 منفذا لشراء صكوك الأضاحى بالأقصر.. تعرف عليها

الخميس، 28 أبريل 2022 10:25 ص
تخصيص 11 منفذا لشراء صكوك الأضاحى بالأقصر.. تعرف عليها الشيخ سيد محمد عبد الدايم
الأقصر- أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، تخصيص 11 منفذاً بالمدن والقرى المختلفة لشراء صكوك الأضاحى للمواطنين، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعايه الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الأضاحى علي مستوي الجمهورية، وإمتداداً لهذا الدور الرائد يعلن عن توافر صكوك الاضاحى بالمديرية، وذلك لمن اراد الشراء والمساهمة في ادخال الفرح والسرور علي الأسر الأولي بالرعاية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، أن هذه الصكوك متوافرة بالأماكن التالية:-

ديوان مديرية اوقاف الاقصر ورقم الهاتف 01097143996 

ادارة اوقاف بندر الاقصر رقم الهاتف  01026886365

ادارة اوقاف البياضية رقم الهاتف  01060290585

ادارة اوقاف القرنة رقم الهاتف  01004824278

ادارة اوقاف الطود رقم الهاتف  01100848629

ادارة اوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330

ادارة اوقاف اسنا رقم الهاتف 01066322460

ادارة اوقاف ارمنت رقم الهاتف 01225386479

ادارة اوقاف حاجر كوميرقم الهاتف 01123399266

ادارة اوقاف النمسا رقم الهاتف  01118637224 

ادارة اوقاف اصفون رقم الهاتف 01117397799

كما يمكن لكافة المتبرعين الراغبين في الشراء إرسال رسالة نصية لطلب شراء صك علي رقم الواتس الاتي 01062356548.

تخصيص 11 منفذ لشراء صكوك الأضاحى (1)
تخصيص 11 منفذ لشراء صكوك الأضاحى (1)

 

تخصيص 11 منفذ لشراء صكوك الأضاحى (2)
تخصيص 11 منفذ لشراء صكوك الأضاحى (2)

 

 


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