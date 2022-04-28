تخصيص 11 منفذا لشراء صكوك الأضاحى بالأقصر.. تعرف عليها

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، تخصيص 11 منفذاً بالمدن والقرى المختلفة لشراء صكوك الأضاحى للمواطنين، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعايه الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الأضاحى علي مستوي الجمهورية، وإمتداداً لهذا الدور الرائد يعلن عن توافر صكوك الاضاحى بالمديرية، وذلك لمن اراد الشراء والمساهمة في ادخال الفرح والسرور علي الأسر الأولي بالرعاية.
وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، أن هذه الصكوك متوافرة بالأماكن التالية:-
ديوان مديرية اوقاف الاقصر ورقم الهاتف 01097143996
ادارة اوقاف بندر الاقصر رقم الهاتف 01026886365
ادارة اوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585
ادارة اوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278
ادارة اوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629
ادارة اوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330
ادارة اوقاف اسنا رقم الهاتف 01066322460
ادارة اوقاف ارمنت رقم الهاتف 01225386479
ادارة اوقاف حاجر كوميرقم الهاتف 01123399266
ادارة اوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224
ادارة اوقاف اصفون رقم الهاتف 01117397799
كما يمكن لكافة المتبرعين الراغبين في الشراء إرسال رسالة نصية لطلب شراء صك علي رقم الواتس الاتي 01062356548.
تخصيص 11 منفذ لشراء صكوك الأضاحى (1)
تخصيص 11 منفذ لشراء صكوك الأضاحى (2)
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