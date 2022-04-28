بيطرى الأقصر تحرر 20 محضرا منها 10 أطنان مجمدات غير صالحة للاستهلاك خلال أبريل

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى، حملات مكثفة قبل دخول عيد الفطر المبارك، وذلك فى ضوء تكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومحلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والثلاجات، ووفقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021 والقرار رقم 477 لسنة 2021.

ومن جانبه أوضح الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه تم التأكيد على تكثيف حملات التفتيش بكافة مدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين وإدارات التموين، مشيراً إلى أنه خلال شهر أبريل تم تحرير عدد 20 محضرا تتضمن 10 أطنان مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبياناتها كالآتي 9913 دواجن ومصنعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و43 كيلوجراما كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و42 كيلو جراما لحوم مجمده غير صالحة للاستهلاك الآدمي و35 كيلو جرام لحوم بلدي خارج المجزر و47 كيلوجرام كبده غير معلومة المصدر و35 طن لحوم مجمده غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير بيطري الأقصر، أنه تم الإشراف على أعمال الذبح داخل مجازر الأقصر والكشف الطبي البيطري الظاهري قبل الذبح، والكشف على اللحوم بعد الذبح لعدد 989 رأس ابقار وجاموس وأغنام، وكذلك تم الإشراف والكشف على عدد 12514 فرخه داخل مجزر الدواجن بالأقصر، وكذلك الإشراف على استلام والكشف على اللحوم مجمدة مستوردة عبارة عن 7855 كيلوجرام لحوم مجمده و6890 كيلو جرام من الدواجن وذلك بكافة الجهات الحكومية.

وفى ضوء استعدادات محافظة الاقصر لعيد الفطر المبارك وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالاشتراك مع النقيب طلعت صلاح رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات بإسنا ومباحث التموين حملة تفتيشية موسعة، حيث تمكنت الحملة من ضبط 22 كيلو جرام من اللحوم البلدي المذبوحه خارج المجزر ولاتوجد عليها أي اختام، وتم تحرير عدد 6 محاضر بالواقعة، ويذكر أن حملات التفتيش مستمرة بكافة مدن المحافظة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.