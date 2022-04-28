بوريس جونسون يعترف بتواجده فى إحدى حفلات داونينج ستريت المثيرة للجدل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الاندبندنت إنه من المقرر أن يعترف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بأنه كان حاضرًا فى شقته فى داونينج ستريت أثناء "حفل أبا" مخالفا بذلك إغلاقات كورونا المفروضة آنذاك، لكنه قال إن الأمر فقط من أجل إجراء مقابلة عمل مع صديق مقرب لزوجته.

رفض رئيس الوزراء البريطانى الإفصاح عما إذا كان فى اجتماع 13 نوفمبر 2020 - الذى عقد بمناسبة رحيل دومينيك كامينجز - لكنه الآن يقر بشكل خاص بأنه كان هناك.

يقال إن صوت الموسيقى انتشر فى المبنى، مما يجعله واحدًا من أكثر الأحداث إثارة للجدل من بين ما يصل إلى ستة أحداث حضرها جونسون فى انتهاك واضح لقوانين إغلاقات كورونا.

فى الأسبوع الماضى، قال جونسون لنواب حزب المحافظين إنها كانت "حدث عمل" ورفع الغطاء عن الأدلة التى من المحتمل أن يكون قد قدمها للشرطة وتحقيق مكتب مجلس الوزراء المتعثر الذى أجرته سو جراى.

الآن، من المتوقع أن يجادل بأنه دعا هنري نيومان - ثم مستشارًا لمايكل جوف - للانضمام إليه في الشقة رقم 11، حيث يعيش مع زوجته وأطفاله.

وقال مصدر حكومى لصحيفة التايمز إن جونسون دافع أنه لم يخالف القانون لأنه كان يجرى مقابلة متعلقة بالعمل مع المستشار فى جزء آخر من الشقة.

دعا رئيس الوزراء السيد نيومان إلى الشقة لإبعادهما عن ترك المشروبات محتجزة فى مكان آخر بالمبنى لي كاين ، الذى كان قد أطيح به للتو من منصب مدير الاتصالات.

بشكل منفصل، لم ينكر داونينج ستريت أن رئيس الوزراء قد حول فعليًا حدث مبنى كاين إلى حفل وداع، وقال مصدر لصحيفة صنداي تايمز: "قال إنه يريد أن يقول لي بضع كلمات وبدأ بصب المشروبات للناس ويشرب بنفسه".

وصفت كاري جونسون سابقًا صديقها المقرب نيومان بأنه "صديقها المفضل" السياسي ويقال إنه زائر منتظم لداونينج ستريت.

ومن المتوقع أن يفلت رئيس الوزراء من غرامة مالية بسبب حفل تناول المشروبات الذى حضره فى الحديقة رقم 10 ، كما توقع خبير قانونى على الرغم من معاقبة الآخرين.

ويتوقع كبار المحافظين أن تحدى قيادة جونسون بعد الانتخابات المحلية أمر حتمى الآن، حيث لا يفكر أعضاء البرلمان فى وضع حد للجدل، وقد حذر أحد كبار حزب المحافظين، ستيف بيكر، من أن المحافظين "سيحصدون زوبعة" الغضب العام على الأحزاب فى صندوق الاقتراع فى 5 مايو.