اليوم السابع
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بروتوكول تعاون لتحويل سيارات مدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز

الخميس، 28 أبريل 2022 02:56 م
بروتوكول تعاون لتحويل سيارات مدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز محطة تموين غاز
كتبت - مروة الغول

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وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بروتوكول تعاون لتحويل السيارات فى مدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، وذلك فى إطار دعم جهود استضافة المدينة لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ Cop27 نوفمبر القادم.

وأشار الملا إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، لافتاً إلى انتهاء قطاع البترول من إقامة 5 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، وأنه جارى تنفيذ 3 محطات جديدة للتموين بالغاز لتكون هذه المحطات مستعدة لتموين السيارات والحافلات بالمحافظة وخلال فترة المؤتمر، كما أشار لتوفير محطة غاز متنقلة خلال فترة المؤتمر لزيادة المساهمة فى سهولة التموين بالغاز الطبيعى كوقود .

ومن جانبه، أشار فودة إلى أنه فى إطار البروتوكول تقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية من خلال شركتيها غازتك وكارجاس بتحويل السيارات فى المدينة للعمل بدورة الوقود الثنائى الغاز والبنزين وأن المحافظة ستمد الشركات ببيانات السيارات المقرر تحويلها وتقدم كافة أوجه التعاون فى تسهيل نقل المهمات والعمالة اللازمة للتحويل، وستقوم شركتى غازتك وكارجاس بأعمال الفحص الفنى اللازم للسيارات وتحديد أنظمة تحويلها وسيتم التحويل فى مركز غازتك بمدينة الرويسات وكذلك فى الأماكن المناسبة التى ستقوم المحافظة بتوفيرها.

ويتضمن البروتوكول تقديم الشركات منحة قيمتها 5 مليون جنيه كدعم لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.


الغاز

تحويل السيارات للغاز

شرم الشيخ

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