اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 03:43 م
أكرم القصاص
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برلمانية إيطالية: أقوى عقوبة لروسيا هى تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة

الخميس، 28 أبريل 2022 03:12 م
برلمانية إيطالية: أقوى عقوبة لروسيا هى تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة ماريو دراجى رئيس الوزراء الإيطالى
فاطمة شوقى

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قالت نائبة رئيس مجموعة حزب (فورتسا إيتاليا) في مجلس الشيوخ الإيطالي إن "أقوى عقوبة يمكن أن نوقعها على روسيا هى تحقيق الاستقلال فى مجال الطاقة"، وفقا لصحيفة "آكى" الإيطالية.

 

وأشارت يتشيا رونتزولى فى تصريح اليوم الخميس: "من الواضح أنه لن يتم تحقيق ذلك في الحال، لأننا نمارس منذ عشر سنوات سياسات طاقة مبنية على الرفض فقط، لكن ما تفعله الحكومة الآن هو خطوة أولى لتقليل اعتمادنا على الخارج.

 

وأوضحت أن تشغيل إنتاج المحطات الأربع التي تعمل بالفحم بطاقتها الكاملة ليس ما كنا نطمح إليه، ولكنه يتيح لنا على الفور الاستغناء عن 3 مليارات متر مكعب من الغاز الذي نستورده من روسيا.

 

وأضافت البرلمانية في الحزب الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني، بعد ذلك، من الواضح أنه يجب علينا المضي قدمًا من خلال القضاء على البيروقراطية في العمليات والتراخيص المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة، وزيادة استخراج الغاز الإيطالي، والاستثمار في أحدث جيل من المفاعلات النووية، وفرض سقف لسعر الغاز على المستوى الأوروبي لتجنب المضاربة.


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