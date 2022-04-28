اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 09:49 م
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انكماش الاقتصاد الأمريكى بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من العام

الخميس، 28 أبريل 2022 09:00 م
انكماش الاقتصاد الأمريكى بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من العام الخزانة الأمريكية
كتب محمد جمال

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انكمش الاقتصاد الأمريكى على غير المتوقع في الربع الأول من العام وسط عودة لتصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 والتراجع في المساعدات المالية الحكومية المرتبطة بالجائحة، لكن الانخفاض في الإنتاج يرسم صورة مضللة للاقتصاد وسط طلب محلى قوى.


وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس في تقديراتها المسبقة للناتج المحلى الإجمالى إنه انخفض بوتيرة سنوية 1.4 بالمئة في الربع الماضي. وهذا هو أول انخفاض منذ الركود الذى أعقب الصدمة الأولى للجائحة قبل نحو عامين. ونما الاقتصاد بوتيرة قوية 6.9 بالمئة فى الربع الرابع.


ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في مارس آذار، وقال إنه قد يبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول.


أمريكا

الاقتصاد الأمريكى

واشنطن

التضخم

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