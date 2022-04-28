النمسا تخصص 6.6 مليار يورو لملء مخزونات الغاز بنسبة 80 % قبل الشتاء المقبل

وأوضحت الوزيرة في تصريح اليوم الخميس، إن النمسا لم تتأثر بخلاف مجموعة الطاقة الروسية "غازبروم" مع بولندا وبلغاريا حول دفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل حيث يتدفق الغاز "بشكل طبيعي ودون عائق" إلى النمسا.

وشددت على أن روسيا تواصل تزويد النمسا بالغاز الطبيعي كما تواصل النمسا دفع ثمن الغاز باليورو، ولكنها تستخدم حساب مقاصة خاص استجابة لطلب روسيا حيث يتم استبدال اليورو بالروبل من قبل روسيا.

وكان المستشار النمساوي كارل نيهمر قد نفى أمس تقارير صحفية تفيد قيام النمسا بدفع مقابل الغاز بالروبل ووصف هذه الأنباء بأنها "أخبارًا مزيفة" .