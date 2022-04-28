اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 02:13 م
أكرم القصاص
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النمسا تخصص 6.6 مليار يورو لملء مخزونات الغاز بنسبة 80 % قبل الشتاء المقبل

الخميس، 28 أبريل 2022 12:44 م
النمسا تخصص 6.6 مليار يورو لملء مخزونات الغاز بنسبة 80 % قبل الشتاء المقبل غاز - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جويسلر أن الحكومة خصصت ما يصل إلى 6.6 مليار يورو لتتمكن البلاد من ملء منشآت تخزين الغاز المحلية بنسبة 80 % على الأقل قبل الشتاء المقبل.

وأوضحت الوزيرة في تصريح اليوم الخميس، إن النمسا لم تتأثر بخلاف مجموعة الطاقة الروسية "غازبروم" مع بولندا وبلغاريا حول دفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل حيث يتدفق الغاز "بشكل طبيعي ودون عائق" إلى النمسا.

وشددت على أن روسيا تواصل تزويد النمسا بالغاز الطبيعي كما تواصل النمسا دفع ثمن الغاز باليورو، ولكنها تستخدم حساب مقاصة خاص استجابة لطلب روسيا حيث يتم استبدال اليورو بالروبل من قبل روسيا. 

وكان المستشار النمساوي كارل نيهمر قد نفى أمس تقارير صحفية تفيد قيام النمسا بدفع مقابل الغاز بالروبل ووصف هذه الأنباء بأنها "أخبارًا مزيفة" .

 


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