"النصاب الشيك".. على سلم مستريح أطفيح 200 ألف جنيه

كتب أحمد حسنى

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة السابعة والعشرون"

وفى الحلقة السابعة والعشرين من برنامج " النصاب الشيك"، يقول على كامل، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع مبلغ 200 ألف جنيه مع المستريح، ولم يتحصل على أي أرباح منذ عامين، موضحاً أن هذه الأموال نتاج عمل 17 عاما.

وأضاف ضحية المستريح "أنا مش لاقى أكل دلوقتى مفيش شغل والحال واقف، أعمل أي، الفلوس دى اللى كانت هتسندنى، خدها المستريح وطار، أعمل أي واصرف منين دلوقتى، أنا عايز فلوس بس ومش عايز حاجة تانى".