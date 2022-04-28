المبعوث الأمريكى لشؤون المناخ: حرارة الأرض تتجه لزيادة بين 2 و2.7 درجة مئوية

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قال مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، إن درجة حرارة الأرض تتجه إلى زيادة قد تصل بين 2 و2.7 درجة مئوية.

وأكد كيري - في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الالتزام بتعهدات مؤتمر المناخ في جلاسكو سيساهم فى تخفيف هذه الزيادة، محذرا أن العالم ليس على هذا المسار بعد.



وأضاف أن هذه الزيادة أعلى من تحذيرات العلماء، مشيرا إلى أن الاحتباس الحرارى يجب ألا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأوضح أنه إذا تم تنفيذ الالتزامات التى تم التعهد بها في مؤتمر المناخ فى جلاسكو خلال السنوات التسع المقبلة، سترتفع درجة حرارة الأرض 1.8 بحلول عام 2050 وفق وكالة الطاقة الدولية.

وأكد كيرى أن تركيزه الرئيسي فى الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل، سينصب على إقناع البلدان بالوفاء بتعهداتها فى جلاسكو ومواصلة زيادة طموحاتها.