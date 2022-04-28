القبض على ديلر مخدرات بحوزته بانجو وميزان حساس بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - مقص معدنى – 3 هواتف محمولة - ميزان حساس).

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة.