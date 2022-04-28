"الغذاء الصحى فى رمضان وحسن معاملة المرأة" محاضرات بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان"أهمية الغذاء الصحى فى رمضان" وتحدثت باتعة نوبى مسئول الإعلام بالصحة، عن تحديد احتياجات الجسم وتنظيم التغذية المفيدة وتحديد مواعيد الوجبات فى رمضان.

وفى سياق متصل أعد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الآداب العامة فى رمضان" وتحدث محمد عبد النبى مسئول بالقصر، عن الترحيب بالصيام "زارنا حبيبنا فى كل عام رمضان مدرسة نتعلم فيها التقوى"، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان" آثار التكنولوجيا فى المجتمع" وتحدث مصطفى عبد العاطى الطاهر مسئول المكتبة، عن فوائد وسلبيات التكنولوجيا وكيفية الإستفادة منها وتوجية التكنولوجيا لمواجهة الأضرار، كما عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "حسن معاملة المرأة تصنع أسرة نموذجية" وتحدث محمد يس مسئول المكتبة، عن حسن معاملة الزوجة من القرآن الكريم والرسول الكريم أمرنا بحسن المعاملة ورسالة إلى كل زوج بحسن المعاملة ولكل زوجة بطاعة زوجها.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "الفنون والبناء الوجدانى للإنسان" تحدث خلالها محمد حنفي، عن مفهوم الفن والفنون واليوم العالمى للفن هو 15 أبريل من كل عام، والفن والفنون الهابطة ما ارتباطها بالجانب الغريزى الحيوانى فى الإنسان، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان"فوائد العلم النافع" وأوضح أسامة جابر عبد الرحيم أهمية العلم وفوائده، بجانب ذلك عقد ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "سن المراهقة " وأوضحت نوال عبدالنعيم تعريف المراهقة والتغيير فى الجسم والتغيير الفسيوليجى والتغيير فى المظهر والإنطوائية وعدم التركيز والإحساس بالكسل ومعالجة الأخطاء بالتحفيذ أو النقد وتحمل المسؤلية.



محاضرات توعية حول الغذاء الصحي في رمضان وحسن معاملة المرأة (1)



محاضرات توعية حول الغذاء الصحي في رمضان وحسن معاملة المرأة (2)



محاضرات توعية حول الغذاء الصحي في رمضان وحسن معاملة المرأة (3)