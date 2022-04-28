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العظمى بالقاهرة تصل إلى 38 درجة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الإثنين

الخميس، 28 أبريل 2022 01:00 ص
العظمى بالقاهرة تصل إلى 38 درجة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الإثنين الطقس
كتب محمود راغب

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 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة  حتى الاثنين المقبل ، حيث تشهد البلاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و شمال الصعيد وجنوب سيناء،  معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الاثنين المقبل كما يلى :
 
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 26 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 21 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 37 درجة الصغرى 19 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة السبت 30  أبريل  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1  مايو  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 2  مايو  :
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 18 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة
 
 

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