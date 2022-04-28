السيطرة على حريق مدرسة فى الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل مدرسة بمنطقة الهرم دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل مدرسة بجوار إدارة التجنيد بالرماية في منطقة الهرم، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

وتبين بالفحص نشوب حريق في مخزن الإدارة، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران وسيطروا على الحريق سريعا دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.