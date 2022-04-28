اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 12:44 م
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الرقابة النووية والإشعاعية تعلن مسابقة لشغل عدد من الوظائف

الخميس، 28 أبريل 2022 12:19 م
الرقابة النووية والإشعاعية تعلن مسابقة لشغل عدد من الوظائف الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مسابقة لشغل بعض الوظائف التنفيذية والقيادية بالقطاعات والإدارات بالهيئة ويبلغ عددها 12 وظيفة في مختلف المجالات والتخصصات خلال الفترة من 28 ابريل وحتى 27 مايو.
 
وأوضحت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية عبر موقعها الإلكتروني www.enrra.org ، أن الوظائف الشاغرة كالآتى:
 
1- قطاع امان المنشآت النووية.
2- قطاع امان المصادر والمنشآت الإشعاعية.
3- قطاع الضمانات النووية والامن النووي.
4- ادارة الدعم الفنى والمعامل.
5- ادارة الموارد البشرية والشئون الادارية.
6- ادارة شئون مكتب رئيس الهيئة.
7- وحدة شئون مكتب نائب رئيس الهيئة.
8- ادارة تكنولوجيا المعلومات.
9- ادارة العلاقات العامة.
10- ادارة التعاون الدولي.
11- مركز التميز.
12- الغرفة المركزية الطواريء النووية والإشعاعية.

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