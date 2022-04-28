ريهام عبد الله

أكد أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن روسيا غير موثوقة كمصدر للطاقة، تعليقا على خرق شركة غاز بروم الروسية، لعقود الغاز مع بلغاريا وبولندا من جانب واحد، قائلا :"تقف الولايات المتحدة بحزم مع حلفائنا وتعمل على المساعدة في تنويع مصادر طاقتهم".

وقال بلينكن عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يعد خرق شركة غازبروم من جانب واحد لعقود الغاز مع بلغاريا وبولندا مثالًا آخر على تسليح روسيا للطاقة، مما يدل على عدم موثوقية روسيا كمورد للطاقة. تقف الولايات المتحدة بحزم مع حلفائنا وتعمل على المساعدة في تنويع مصادر طاقتهم".



أنتونى بلينكن

ومن جهتها أعلنت وزيرة المناخ والطاقة البولندية آنا موسكو أمس الأربعاء، أن شركة الطاقة الروسية غازبروم، أوقفت بالفعل إمدادات الغاز الطبيعى لبولندا بعد أن رفضت البلاد الدفع بالروبل .