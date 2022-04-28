أكد أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن روسيا غير موثوقة كمصدر للطاقة، تعليقا على خرق شركة غاز بروم الروسية، لعقود الغاز مع بلغاريا وبولندا من جانب واحد، قائلا :"تقف الولايات المتحدة بحزم مع حلفائنا وتعمل على المساعدة في تنويع مصادر طاقتهم".
وقال بلينكن عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يعد خرق شركة غازبروم من جانب واحد لعقود الغاز مع بلغاريا وبولندا مثالًا آخر على تسليح روسيا للطاقة، مما يدل على عدم موثوقية روسيا كمورد للطاقة. تقف الولايات المتحدة بحزم مع حلفائنا وتعمل على المساعدة في تنويع مصادر طاقتهم".
أنتونى بلينكن
ونقلت وكالة أنباء باب البولندية عن موسكوا قولها في تصريحات للراديو :" الغاز الروسي لم يتدفق إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال منذ صباح اليوم الأربعاء، والصنبور مغلق".
وأضافت أن الإجراء كان ردًا روسيًا على رفض بولندا دفع ثمن الغاز بالعملة الروسية، الروبل، تماشياً مع مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي .
وتابعت موسكوا :" شركة الغاز الحكومية لم تستطع الموافقة عليها لأسباب واضحة، وهناك عقد ملزم يحدد قواعد الدفع .. وأن مراسيم بوتين سارية غير المفعول في بولندا".
وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، وطال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد .
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا"
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