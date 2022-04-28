الحديقة النباتية النادرة فى أسوان تستعد لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن الحديقة استعدت لاستقبال الزوار خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك كما هو معتاد فى كل عام خلال هذه المناسبات والأعياد التى تستقبل فيه الحديقة آلاف المواطنين.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التجهيزات بدأت بإجراء أعمال صيانة دورية لدورات المياه التى تستوعب عددا كبيرا من الزوار خلال اليوم الواحد فى فترة الأعياد والمناسبات، بجانب الصيانة الدورية للمشايات والبرجولات والأماكن المخصصة للانتظار، بالإضافة إلى نظافة وقص الحشائش وتهذيب الأشجار والمساحات الخضراء والمحافظة على النباتات المختلفة بالحديقة.

وأوضح الدكتور عمرو محمود، أن الحديقة النباتية فى أسوان تحتوى على 720 نوع نباتى نادر على مستوى العالم، وتكونت الحديقة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدانا، وكانت عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وحولها إلى حديقة عن طريق تجميع شتلات مختلفة من مختلف دول العالم بواسطة جنوده.

وأشار إلى أن السائحين الأجانب والمواطنين المصريين يحرصون على زيارة الحديقة بشكل دائم، وتتزايد الأعياد خاصة فى المناسبات والأعياد، وتفتح الحديقة أبوابها من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الخامسة مساء يوميا.