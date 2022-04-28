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حذرت الجزائر، إسبانيا من تغيير وجهة الغاز الجزائرى المصدر إليها، غير المنصوص عليها فى العقود المبرمة بين البلدين.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، فى بيان، أن هذا الأمر سيعد بمثابة إخلالا بالالتزامات التعاقدية، وقد يفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط بين "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط بعملائها الإسبان. وبحسب البيان، كان وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب قد تلقى، اليوم، بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسى عبر أنبوب الغاز المغاربى-الأوروبى، والشروع فى هذه العملية اليوم أو غدا الخميس.

يذكرأن، أعلن الجيش الجزائري ضبط 13 عنصرا من عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و254 مهاجر غير شرعي، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، من ضبط 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 22 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 2 طن، وأكثر من 56 ألف قرص مخدر.



من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري في ضبط 480 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب على هذا المعدن النفيس.



وفي سياق أخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 254 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.