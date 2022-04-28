اليوم السابع
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التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ45 موظفا بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد

الخميس، 28 أبريل 2022 12:18 م
التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ45 موظفا بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد الدكتور صالح الشيخ
كتبت ريهام الباشا

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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ 45 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم

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