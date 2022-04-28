التموين تبت اليوم فى عروض شركات توريد زيت الطعام

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية ب وزارة التموين ، اليوم الخميس، عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 12 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلى، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارى للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 45 لسنة 2022، بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وتضمن القرار بأن تلك السلع، يُقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مُصنَّعة كليًا أو جزئيًا أو شبه مُصنَّعة أو غير مُصنَّعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة ويُستثنى من ذلك العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.