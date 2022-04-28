التعليم تحدد ضوابط عمل المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديرى مدارس، بداية من الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالى https://ejsadm.moe.gov.eg، كما حددت الوزارة ضوابط التعاقد والعمل نرصدها فى التقرير التالى:

ـ سيتم القيام بالعمل بالمدرسة المختارة وسيكون على العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة.

ـ يتم عمل تقييم لكل عامل فى الشهور الثلاثة الأولى كل شهر على حدة، وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو فى نهاية الأشهر الثلاثة، وفى حالة عدم إثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيتم إنهاء التعاقد فوراً واعتباره كأن لم يكن وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار.

ـ عقب انتهاء الشهور الثلاثة الأولى، سيتم عمل تقييم شهرى على مدار مدة التعاقد وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر سيتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد.

ـ حال إيجابية التقرير السنوى سيتم تجديد التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة تماماً.

ـ سيحصل جميع العاملين على رواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية.

ـ إضافة بدلات بأنواعها حسب ظروف كل مدرسة وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا للمدارس المصرية اليابانية

ـ التأمين الطبى إجبارى للعاملين بالمدارس ويتم خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم.

ـ يكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية والتى سيتم تشغيلها العام الدراسى 2023/2022 على ألا تطبق هذه القواعد على أى مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ـ لوحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة تغيير مقر العمل وفق مقتضيات العمل ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أى مسمى.

ـ وجوب التأكيد على كل متقدم أن يقوم بإدخال بياناته بشكل صحيح خاصا البريد الاليكتروني ورقم التليفون المحمول وكذلك أي مستندات سيشير إليها، وأية مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المسائلة القانونية والاستبعاد ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.