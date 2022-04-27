تعرف على شروط التقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية للعام المقبل

محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديرى مدارس، بداية من اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالى https://ejsadm.moe.gov.eg.



وحددت الوحدة عدة شروط في المتقدمين منها أن يكون لديه خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وخبرات مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية، وخبرات مثبتة في مجال التدريس والتعامل مع الطلاب وإدارات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المدارس.



وأشارت الوزارة إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.



وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط والأحكام الملزمة للعمل بالمدارس المصرية اليابانية:



أولا: الشروط العامة قبل البدء فى تسجيل البيانات على بوابة التقدم.

ـ يجب التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح.

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ـ حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.

ـ كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أي مسمى.

ـ الإجابة على الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم.

ـ لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية دون إبداء أسباب.

ـ على كل متقدم أن يتأكد من صحة البيانات التي سيقوم بإدخالها فى استمارة التقدم وأى مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى الاستبعاد، ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

ـ يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2022.

ـ في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.

ـ إجادة اللغة الإنجليزية للمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك علماً بإن المقابلة الشخصية لهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.



كما أعلنت الوزارة ضوابط التعاقد مع كل من تم اختياره بشكل نهائى على النحو التالى:



ـ سيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003. ولا يخضع العاملين الحكوميين بالمدارس المصرية اليابانية لأى قانون عمل أخر أثناء فترة التعاقد.

ـ سيتم التعاقد مع العاملين بالحكومة من خلال تقديم صورة من أمر تنفيذى بإجازة بدون راتب لمدة عام أو بنظام المأمورية. وبالنسبة للعاملين بالأزهر الشريف لن يتم التعاقد إلى من خلال تقديم أمر تنفيذي بإجازة قانونية بدون راتب.

ـ غير العاملين بالحكومة بناء على صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأمينى لمن ليس له ملف تأمينى فى جهة عمل أخرى.