اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 07:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

100 ورقة فى الدقيقة.. اعرف نظام التصحيح الإلكترونى للشهادة الإعدادية ببورسعيد

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:00 ص
100 ورقة فى الدقيقة.. اعرف نظام التصحيح الإلكترونى للشهادة الإعدادية ببورسعيد امتحانات الإعدادية - صورة أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، البدء في نظام التصحيح الإلكتروني لامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الامتحان الجديد "البابل شيت"، والذى يساعد على سرعة التصحيح وظهور النتيجة، بالإضافة إلى منع عملية الغش بين الطلبة والطالبات.
 
وللتعرف على النظام الجديد للتصحيح الإلكتروني لمرحلة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النظام الجديد للامتحان للفصل الدراسي الثاني في محافظة بورسعيد، بنظام "البابل شيت" وميكنة تصحيح الامتحانات، والذي جاء كالتالي:
 
يكون الامتحان الواحد عبارة عن 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها. 
 
تتكون الورقة الامتحانية من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية. 
 
يسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و"باركود" لكود الطالب ورقم مسلسل.
 
يظلل الطالب إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل. 
 
عند تغيير الإجابة، لابد من التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثني الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة.
 
تتمكن الماكينة الخاصة بالتصحيح الإلكتروني القيام بتصحيح من 80 إلى 100 ورقة في الدقيقة مما يسهل ظهور النتيجة سريعا. 
 
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن الخميس الماضي عن عقد امتحان الشهادة الإعدادية بنظام "البابل شيت" في محافظة بورسعيد، قائلا عبر الجروب التعليمي "معا نستطيع" على تطبيق واتس آب: "نحن نساعد المحافظ لإنجاح هذه التجربة في بورسعيد وإن شاء الله تكون على أفضل حال".

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

البابل شيت

امتحانات الإعدادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات مدينة سلام بصحبة عدد من الشباب

الأربعاء، 13 أبريل 2022 04:20 م

محافظ بورسعيد يتابع موقف توافر السلع الأساسية الغذائية وأسعارها فى الأسواق

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:39 م

محافظ بورسعيد يتفقد الامتحان التجريبى "البابل شيت" فى العلوم للإعدادية

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:27 م

تفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية وتداول 29 سفينة بميناء بورسعيد

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:43 م

طلاب الإعدادية فى بورسعيد يؤدون امتحان العلوم بنظام البابل شيت اليوم

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:47 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة