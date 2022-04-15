100 ورقة فى الدقيقة.. اعرف نظام التصحيح الإلكترونى للشهادة الإعدادية ببورسعيد

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، البدء في نظام التصحيح الإلكتروني لامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام الامتحان الجديد "البابل شيت"، والذى يساعد على سرعة التصحيح وظهور النتيجة، بالإضافة إلى منع عملية الغش بين الطلبة والطالبات.

وللتعرف على النظام الجديد للتصحيح الإلكتروني لمرحلة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النظام الجديد للامتحان للفصل الدراسي الثاني في محافظة بورسعيد، بنظام "البابل شيت" وميكنة تصحيح الامتحانات، والذي جاء كالتالي:

يكون الامتحان الواحد عبارة عن 3 نماذج بنفس الأسئلة مع اختلاف ترتيبها.

تتكون الورقة الامتحانية من 70% أسئلة موضوعية للاختيار من بين 4 اختيارات، و30% أسئلة مقالية.

يسجل بالورقة اسم الطالب ورقم جلوسه و"باركود" لكود الطالب ورقم مسلسل.

يظلل الطالب إجابة واحدة لكل سؤال، ويمكنه استخدام القلم الرصاص للتظليل.

عند تغيير الإجابة، لابد من التأكد من مسحها جيدا، وعدم ثني الورقة أو ترك سؤال دون إجابة، وكذلك عدم استخدام المزيل عند مسح الإجابة.

تتمكن الماكينة الخاصة بالتصحيح الإلكتروني القيام بتصحيح من 80 إلى 100 ورقة في الدقيقة مما يسهل ظهور النتيجة سريعا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن الخميس الماضي عن عقد امتحان الشهادة الإعدادية بنظام "البابل شيت" في محافظة بورسعيد، قائلا عبر الجروب التعليمي "معا نستطيع" على تطبيق واتس آب: "نحن نساعد المحافظ لإنجاح هذه التجربة في بورسعيد وإن شاء الله تكون على أفضل حال".