الأوقاف تطلق مسابقة المقاصد القرآنية للباحثين من الأئمة والواعظات.. اعرف التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة المقاصد القرآنية لشباب الباحثين من الأئمة والواعظات، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء وعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر الشريف بشرط ألا يزيد السن عن (45) عاما.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المسابقة تأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وخدمة أهله، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، لافتة إلى أنه تم رصد عدة جوائز مالية على النحو التالي:

الأولى: جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة.

والثانية: جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه بشرط الحصول على 70% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة .

والثالثة: جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 65% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة .

الرابعة: جائزة مالية قدرها 10 ألف جنيه بشرط الحصول على 60% ، وذلك في كل من نتيجة البحث والمقابلة .

وأوضحت الوزارة أن نظام المسابقة يكون بتقدم الباحث بموضوع أو أكثر ، مع خطة بحثه ، ونبذة في حدود صفحتين خلال أسبوعين من تاريخه ، على أن ينجز البحث حال إجازته في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد موضوعه وإعلامه بذلك، مع اختبار تحريري وشفوي في مقاصد القرآن الكريم ، ويكون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية منفردًا حق نشر البحث لمدة خمس سنوات ، ثم يكون له حق نشره غير منفرد بعد ذلك.