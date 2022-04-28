افتتاح أول قسم للعلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة بسمنود فى محافظة الغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، في بيان له عن افتتاح قسم للعلاج الطبيعي بمركز طب الأسرة بقرية بنا أبو صير التابع لمركز سمنود ؛ لعلاج المواطنين بالمجان بتكلفة تقدر 135000 الف جنيه.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم تجهيز قسم العلاج الطبيعى بتعاون مؤسسات المجتمع المدني ضمن تنفيذ البرامج المجتمعية والمشاريع التنموية، ويأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم أفضل خدمة لمواطنين محافظة الغربية .

وأشار إلى أن افتتاح المركز جاء تيسيرًا على مواطني القرية والقرى المجاورة لتلقي الخدمة بمحل إقامتهم، موضحاً أن المركز يحتوي على أحدث الأجهزة التي تقدم خدمة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأخر الحركي، وكذلك خدمات التأهيل لحالات العمود الفقري وما بعد الكسور والجلطات وأمراض المخ والأعصاب.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة إيمان قنصوة مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية أنه تم تطوير واستحداث خدمات طبية متنوعة ورعاية متكاملة للمواطنين وخاصه المترددين على مراكز العلاج الطبيعي بالوحدات فقد تم تجهيز وحدة العلاج الطبيعي بأجهزة تنبيه كهربي عضلي عصبي وأجهزة موجات فوق صوتيه علاجيه ووحده علاج طبيعي للأطفال متكاملة لخدمه متحدي الإعاقة، وحالات اضطراب الجهاز العضلي الحركي ، وتأهيل ما قبل وبعد الجراحات المختلفة، واصابات الملاعب وتيبس المفاصل بعد الكسور والانزلاق الغضروفي في فقرات الظهر وخشونة الركبة .