استقرار أسعار الفاكهه فى الأسواق والموز بـ8 جنيهات والجوافة بـ7 جنيهات

كتب إسلام سعيد

كشفت شعبة الخضروات والفاكهه، أن سعر البرتقال أبو سرة تسجل 6 إلى 9 جنيهات والبرتقال الصيفي 2.5 إلى 4 جنيهات، واليوسفي 4 إلي 7 جنيها والجريب فروت 4 إلي 7 جنيها، والتفاح الأمريكي أو الايطالي 19 إلى 23 جنيها والتفاح جولدن 16 إلى 20 جنيها .

وبلغ سعر كيلو الجوافة 4 إلى 7 جنيهات والبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها، والتفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها والفراولة 4 إلى 6 جنيهات والكنتالوب من 7 إلى 11 جنيها والمانجو السوداني 30 إلى 60 جنيها والبطيخ 40 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكمثرى 25 جنيها والبرقوق المستورد 22 جنيها والبشملة 10 إلى 20 جنيها والحرنكش 13 إلي 15 جنيها وبلغ سعر الاناناس 23 جنيها والنبق 13 إلى 15 جنيها والدوم 20 الي 40 جنيها والكيوي 20 جنيها في سوق الجملة.

وعن سعر الموز فيسجل في سوق الجملة 5 إلي 8 جنيهات للموز الصعيدي و20 إلى 30 جنيها للموز المستورد وموز بيكو سجل 12 جنيها والموز المغربي 6 إلى 9 جنيهات.