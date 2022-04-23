اتباع نظام غذائي متوسطي أثناء الحمل يقلل مخاطر حدوث المضاعفات

كتبت إيناس البنا

وفقًا لبحث جديد ، فإن اتباع نظام غذائي المعروف باسم حمية البحر الأبيض المتوسط أثناء الحمل مرتبطًا بانخفاض مخاطر الإصابة تسمم الحمل، نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Journal of the American Heart Association".

وجدت الدراسات السابقة أن اتباع أحمية البحر الأبيض المتوسط، التي تتكون أساسًا من الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والأسماك ، تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى البالغين.

تسمم الحمل ، وهي حالة تحدث أثناء الحمل تتميز بارتفاع ضغط دم وتلف الكبد أو الكلى ، وتكون سبب رئيسي للمضاعفات والوفاة للأم وطفلها الذي لم يولد بعد.

حقق الباحثون في الارتباط المحتمل لنظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​بين مجموعة كبيرة من النساء المتنوعات عرقياً وعرقياً اللائي لديهن مخاطر عالية للإصابة بمقدمات الارتعاج.

قال الباحثين من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: "نظرًا لهذه المخاطر الصحية على كل من الأمهات وأطفالهن ، فمن المهم تحديد العوامل القابلة للتعديل لمنع تطور تسمم الحمل ، خاصة بين النساء السود اللائي هن الأكثر عرضة لمضاعفات الحمل الخطيرة هذه".

تضمنت هذه الدراسة بيانات لأكثر من 8.500 امرأة مسجلات بين عامي 1998 و 2016 في مجموعة الولادة في بوسطن، كان متوسط ​​عمر المشاركين 25 عامًا ، وتم تجنيدهم من مركز بوسطن الطبي ، الذي يخدم في الغالب سكانًا حضريين ومنخفضي الدخل وممثلين تمثيلاً ناقصًا.

ما يقرب من نصف المشاركين من النساء السود بنسبة 47 % ، وحوالي الربع من النساء اللاتينيات 28 % والباقي من النساء البيض من "العرق الآخر" ، وفقا للمعلومات المبلغ عنها ذاتيا في استبيان ما بعد الولادة.

أنشأ الباحثون نظامًا غذائيًا على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​بناءً على ردود المشاركين على مقابلات واستبيانات تكرار الطعام ، والتي أجريت في غضون ثلاثة أيام من الولادة.

10 % من المشاركين في الدراسة أصيبوا بمقدمات ما قبل تسمم الحمل وكانت النساء المصابات بأي شكل من أشكال مرض السكري قبل الحمل والسمنة قبل الحمل أكثر عرضة للإصابة بمقدمات الارتعاج مقارنة بالنساء غير المصابات بهذه الشروط.

كان خطر الإصابة بمقدمات ما قبل تسمم الحمل أقل بنسبة 20 في المائة بين النساء اللائي اتبعن نظامًا غذائيًا على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​أثناء الحمل.

كانت النساء ذوات البشرة السمراء اللائي حصلن على أقل درجات النظام الغذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط ​​أكثر عرضة للإصابة بمقدمات الارتعاج (78٪) مقارنة بجميع النساء غير السود اللائي كن أكثر التزامًا بالنظام الغذائي المتوسطي.

وقالت الباحثين: "لقد فوجئنا بأن النساء اللواتي تناولن الأطعمة بشكل متكرر في النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​كن أقل عرضة للإصابة بمقدمات ما قبل تسمم الحمل ، مع تعرض النساء السود لأكبر انخفاض في المخاطر".

ووفقا للباحثين فأن يجب تشجيع النساء على اتباع أسلوب حياة صحي ، بما في ذلك اتباع نظام غذائي مغذي وممارسة الرياضة بانتظام ، في جميع مراحل الحياة، وتناول الأطعمة الصحية بانتظام ، بما في ذلك الخضار والفواكه والبقوليات ، مهم بشكل خاص للنساء أثناء الحمل. صحتهن أثناء الحمل يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية في المستقبل ويؤثر أيضًا على صحة أطفالهن ".